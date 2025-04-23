Afganistan'a Dönüşler Artıyor

KABİL, 23 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir mülteci kampında görülen Afgan çocuklar, 22 Nisan 2025.
Afganistan'ın Geri Dönenlerin Sorunlarını Ele Alma Yüksek Komisyonu pazartesi günü yaptığı açıklamada 4.082 kişiden oluşan toplam 874 Afgan ailenin pazar günü komşu İran ve Pakistan'dan ülkeye döndüğünü bildirdi. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
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