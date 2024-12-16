Afganistan'da Patlamamış Mühimmat Faciası - Son Dakika
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Afganistan'da Patlamamış Mühimmat Faciası

2024'te Afganistan'da patlamamış mühimmatlar nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti, 330 yaralandı.

16.12.2024 14:12
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KABİL, 16 Aralık (Xinhua) -- Afganistan genelinde 2024'ün başından bu yana eski savaşlardan kalma patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 137 kişi hayatını kaybederken, 330'un üzerinde kişi de yaralandı.

Afganistan'ın yerel medya kuruluşu TOLOnews'in pazar günü bildirdiğine göre Mayın Eylem Koordinasyon Müdürlüğü Başkanı Nuruddin Rüstemhil, "2024'ün başından itibaren Afganistan'da meydana gelen yaklaşık 240 münferit vakada 386'sı çocuk olmak üzere 470 kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı" ifadelerini kullandı.

Rüstemhil, hayatını kaybedenlerin 125 çocuk, 10 erkek ve iki kadından oluştuğunu, yaralılarınsa 264'ünün çocuk, 53'ünün erkek ve 16'sının kadın olduğunu belirtti.

Rüstemhil, aynı dönemde ülkedeki 150 kilometrekarelik alanın patlamamış mayınlardan temizlendiğini sözlerine ekledi.

Dünyada en fazla kara mayını kirliliğine sahip ülkelerden biri olan savaşın harap ettiği Afganistan'da her ay çoğu çocuk olmak üzere onlarca kişi mayın patlaması nedeniyle hayatını kaybediyor ya da sakatlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Afganistan, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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