Afrika'ya 899 Bin Mpox Aşısı Tahsis Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afrika'ya 899 Bin Mpox Aşısı Tahsis Edildi

DSÖ, Mpox virüsünden etkilenen 9 Afrika ülkesi için 899 bin doz aşı tahsis etti.

06.11.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika'da M çiçeği virüsünden (Mpox) en çok etkilenen 9 ülkeye 899 bin doz aşı tahsis edildiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Afrika ülkelerine Mpox aşıları ayrılmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, DSÖ ve ortaklarının oluşturduğu Mpox Erişim ve Tahsis Mekanizmasının (AAM), mevcut Mpox virüsü artışından en çok etkilenen Afrika bölgesindeki 9 ülkeye ilk etapta 899 bin doz aşı tahsis ettiği belirtildi.

Kararın, ülkelerin hazırlığı ve epidemiyolojik verilerden yola çıkılarak alındığı kaydedilen açıklamada, "Etkilenen ülkeler ve bağışçılarla işbirliği içinde alınan bu karar, salgınları kontrol altına almak için sınırlı doz aşıların etkili ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, aşıların, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Liberya, Nijerya, Ruanda, Güney Afrika ve Uganda'ya ulaştırılacağı aktarılarak, "En fazla doz, bu yıl Afrika'da laboratuvar tarafından doğrulanan her 5 vakadan 4'ünü (yaklaşık yüzde 85) bildiren, en çok etkilenen ülke olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gidecek." ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Güncel, Sağlık, Dünya, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'ya 899 Bin Mpox Aşısı Tahsis Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
21:18 Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti
21:17 Özgür Özel’den ’Hatay’ özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 23:04:03. #1.13#
SON DAKİKA: Afrika'ya 899 Bin Mpox Aşısı Tahsis Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.