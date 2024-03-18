Afrin'de Terörden Kurtarma Operasyonunun Ardından Yaşanan Gelişmeler - Son Dakika
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Afrin'de Terörden Kurtarma Operasyonunun Ardından Yaşanan Gelişmeler

Afrin\'de Terörden Kurtarma Operasyonunun Ardından Yaşanan Gelişmeler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Afrin ilçesini terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarmasının üzerinden 6 yıl geçti. Operasyon sonucunda bölge halkına sağlık, eğitim, tarım ve sanayi gibi alanlarda destek verilmeye başlandı. Afrin'de açılan hastane, sağlık merkezleri ve okullar sayesinde halka ücretsiz hizmet sunuluyor. Ayrıca, sanayi ve ticaret odalarının kurulmasıyla bölgede ekonomik kalkınma sağlanmıştır.

18.03.2024 12:32
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesini terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarmasının üzerinden 6 yıl geçti.

20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde Afrin ilçe merkezi, terör örgütlerinden kurtarılarak huzura kavuştu.

Zeytin Dalı Harekatı ile 18 Mart 2018'de Afrin ilçe merkezinin terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesiyle operasyon tamamlanarak 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta, TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

Harekat sürecinde 4 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda 54 Türk askeri şehit oldu, 236 asker yaralandı. Cephede TSK ile hareket eden SMO'nun 320 askeri hayatını kaybetti.

Afrin merkezinin kontrolü sağlandıktan sonra ilçe genelinde 7 yerel meclis kurularak bölge halkına hizmet verilmeye başlandı.

Bölgede hayatın normale dönmesi için Türkiye'nin desteklediği yerel meclisler yoluyla tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık ve eğitim gibi alanlarda halka destek verilmeye başlandı.

TSK ve SMO askerlerinin verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı. Aradan geçen 6 yılın ardından ilçe merkezi ve beldelerinde yaşayan sivillerin sayısı 700 bine ulaştı.

Sağlık ve eğitime büyük destek

Türkiye'nin bölgeye eğitim ve sağlık alanlarındaki desteği sürüyor.

Operasyonun başarıyla hedefine ulaşmasının ardından Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren hastane, Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı.

Merkezdeki 5 hastanenin yanı sıra beldelerde 25 sağlık merkezi, bölge halkına ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.

Okullarda PKK/YPG'nin dayattığı eğitim sistemine son verilerek muhaliflerin geçici hükümetinin belirlediği müfredata uygun eğitime geçildi.

İlçe merkezinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açılan Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi, Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi'nin yanı sıra Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerdeki 263 okulda yaklaşık 93 bin öğrenci eğitim görüyor.

İlçe ve beldelerde 210 cami onarılarak ibadete açıldı.

Ekonomik kalkınmada sanayi bölgelerinin inşasına önem verildi

Afrin'in terörden arındırılmasıyla sanayileşme yönünde yerel meclislere bağlı sanayi ve ticaret odaları kuruldu.

Terörden arındırıldığı ilk yıl 50 iş insanıyla çalışmalara başlayan Afrin Sanayi ve Ticaret Odası, Ocak 2024'te üye sayısını 2 bin kişiye çıkarttı.

Yaklaşık 340 fabrikayla Afrin halkının kalkınmasına destek sağlayan sanayileşme çalışması, 2024'te kurulacak 6 fabrikayla daha da artacak.

Ayakkabı üretimi, plastik boru ve tekstil fabrikalarının yanı sıra Afrin'de tarım sayesinde çok sayıda zeytin yağı, sabun ve pirin fabrikası bulunmaktadır.

"Afrin, ekonomi, sanayi ve tarım alanında büyük ilerleme kaydetti"

Afrin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Halil Ömer, AA muhabirine, "Afrin, terörden arındırıldıktan sonra ekonomi, sanayi ve tarım alanında büyük ilerleme kaydetti." dedi.

Afrin halkına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ilçenin terörden kurtarılmasının ilk yılında ticaret odasının kurulduğunu belirten Ömer, "İlk etapta yaklaşık 50 kişiyle başladığımız ticaret odamızda şu anda yaklaşık 2 bin iş insanı bulunuyor." ifadesini kullandı.

Ömer, "2023'te Türkiye'den sanayilerde kullanılmak üzere 69 milyon dolar değerinde ham madde, gıda gibi ürünler ithal ettik." açıklamasında bulundu.

Halil Ömer, "Afrin'de küçük ve büyük ölçekli 340 kadar tekstil, ayakkabı ve plastik fabrikasının yanı sıra zeytinyağı, sabun ve pirin fabrikaları bulunuyor. 2024'te 6 yeni fabrika kuracağız." diye konuştu.

Afrin Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kara da "Afrin, terörden arındırıldıktan sonra eğitim öğretim çalışmaları kapsamında ilçe merkezi ve beldelerde yaklaşık 240 kadar okulun tadilatını yaptık." dedi.

6 Şubat depremlerinden sonra 16 yeni okulun inşasına başladıklarını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Her sene öğrencilerimize ücretsiz kitap dağıtıyoruz. Bu sene 1 milyon 21 bin 955 kitap dağıttık. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 93 bin öğrenci bulunuyor. 3 bin 200 öğretmen ve hizmetliyle öğrencilerin eğitimine katkıda bulunuyoruz."

Kaynak: AA

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