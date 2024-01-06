 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 2023'e damga vuran olaylara ait kareleri oyladı - Son Dakika
Üye Girişi

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 2023'e damga vuran olaylara ait kareleri oyladı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi. Güven, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflar arasında seçim yaparken zorlandığını ifade ederek, AA çalışanlarına teşekkür etti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 2023\'e damga vuran olaylara ait kareleri oyladı
06.01.2024 - 13:59,  Güncelleme: 14:00
Abone Ol

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait karelerin yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güven, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen ve uluslararası medyasında sıkça kullanılan 5 kategoride beğeniye sunulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek" isimli fotoğrafını seçen Güven, "Çevre-Yaşam"da Huassain Ali'nin "Balondan Hayaller", "Spor" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Er meydanında" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

" Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" fotoğrafını oylayan Güven, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" isimli fotoğrafını seçti.

Güven, oylamaya sunulan fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Fatih Güven, Türkiye, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 2023'e damga vuran olaylara ait kareleri oyladı - Son Dakika


14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35
Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti
14:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50
45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu

Son Dakika
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35 Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50 45 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Tünelde Yakalandı
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:15 Kars'ta yapılan kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 15:01:42. #1.12#
SON DAKİKA: Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 2023'e damga vuran olaylara ait kareleri oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement