Afşin'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalarda, 30 gün kesinleşmiş hapis cezasıYLA aranan İ.D. (53) ile dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (32) ve kasten öldürme suçundan 3 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (58) yakalandı.
Hükümlüler, Afşin Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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