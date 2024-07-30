Afşin'de uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyceğiz Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, mısır ve domates fideleri arasına ekilmiş kök 3 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

Operasyonda A.B. gözaltına alındı.