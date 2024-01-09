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AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasına katıldı. Okumuş, farklı kategorilerdeki fotoğraflar arasından seçim yaparak oylama gerçekleştirdi. Okumuş, AA'nın yılın fotoğraf oylamasının geçmişi hatırlamada ve yaşananları unutmamada büyük bir katkısı olduğunu belirtti.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, AA\'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı
09.01.2024 - 14:00,
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erdoğan, 5 kategorideki fotoğraflar arasından oylama yaptı.

Okumuş, "Spor"da Aytaç Ünal'ın "Gölge süvari", "Haber"de Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'un "Çöpler arasında", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman", " Deprem: Umut" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğraflarını seçti.

Okumuş, hem gurur duydukları, hem de dahil oldukları Anadolu Ajansı (AA) yılın fotoğraf oylamasını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü haftasında yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı'nın bu oylaması hem geçmişi hatırlamada, hem de yaşananları unutmama adına çok büyük katkısı var. Çekilen fotoğrafların kalitesi ve yakalanan anların anlattığı yoğun ifadeler bizim için değerli." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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