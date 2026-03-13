Afyon'da Kaçak Makaron Operasyonu

Afyonkarahisar'da bir tırda 1 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1 tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada, 1 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliye sevk edilen diğer şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?