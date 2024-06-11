Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultandağı Meslek Yüksek Okulu, öğrencilere okulu tanıttı

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Afyon Kocatepe Ünüverstesi Sultandağı Meslek Yüksek Okulunun "Otobüs Kaptanlığı Bölümü", akademisyenleri kentteki liselerde eğitim gören öğrencilere okulu tanıttı.

Okulun Otobüs Kaptanlığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Emrah Erçek, ilçedeki Dr. Halil İbrahim Özsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Liselerini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerine bölüm ve okul sonrası iş olanakları hakkında bilgi veren Erçek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nün tercih listesinde yer alacağını söyledi.