Afyonkarahisar Bayat'ta otomobil devrildi, 9 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Tavşantepe mevkisinde devrilen otomobilde 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kazada sürücü ve otomobildeki bir kişi yaralandı; hastaneye kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.Ç. (61) idaresindeki 06 BE 9404 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Tavşantepe mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki F.Ç. (62) ile A.B.B. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan A.B.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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