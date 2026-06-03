Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin ikinci gününde Çekyalı iki grup sahne aldı.
Kentteki termal bir otelde düzenlenen festivalin ikinci gününde, Çekyalı "Matyas Papp Trio" ile "Nicolas Gatto Trio" grupları sanatseverlerle buluştu.
Gruplarda yer alan sanatçılar, konserde seçkin eserlerini seslendirdi.
Sanatseverler, konserlere ilgi gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı Gruplar Sahne Aldı - Son Dakika
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