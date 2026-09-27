Afyonkarahisar'da 2 aracın lastiğini bıçakla kesen şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2 aracın lastiğini bıçakla kesen şüpheli aranıyor

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Afyonkarahisar'ın Fatih Mahallesi'nde dün gece 2 kişiden 1'i, park halindeki 2 aracın lastiğini elindeki bıçakla kesti. Olay anları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin başka araçlara da zarar verdiği öne sürüldü ve polis yakalama çalışması başlattı.

AFYONKARAHİSAR'da yolda yüyüren şüpheli, park halindeki 2 aracın lastiğini elindeki bıçakla keserek ilerledi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 kişiden 1'i, park halindeki 2 araca yaklaşarak, elindeki bıçakla lastiklerini kesti. Şüphelilerin başka araçların lastiklerine de zarar verdiği öne sürüldü.

Olay anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin elindeki bıçakla park halindeki araçlara yaklaştığı ve 2 aracın lastiğini kestiği, ardından yanındaki kişiyle birlikte bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Haber- kamera: İlyas Kaan TAYTAK/AFYONKARAHİSAR, -

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 2 aracın lastiğini bıçakla kesen şüpheli aranıyor - Son Dakika
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