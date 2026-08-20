Afyonkarahisar'da Çevre Kirliliği Ceza - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Çevre Kirliliği Ceza

Afyonkarahisar\'da Çevre Kirliliği Ceza
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İki firma, çevre kirliliğine neden oldukları için toplam 20.98 milyon TL ceza aldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afyonkarahisar'da yola dökülmesiyle ilgili çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen 2 firmaya Çevre Kanunu kapsamında 20 milyon 980 bin 602 TL idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bakanlık ekiplerimizce, Afyonkarahisar'ın Dinar–Çay Karayolu Akçaköy mevkiinde yola dökülen boyalarla ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmalarının her birine, Çevre Kanunu kapsamında 10 milyon 490 bin 301 TL olmak üzere toplam 20 milyon 980 bin 602 TL idari yaptırım uygulanmıştır" denildi. Ayrıca yola dökülen boyanın temizlenmesi için çalışma yapıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Afyon, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Çevre Kirliliği Ceza - Son Dakika

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