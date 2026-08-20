Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup

Recep Yaşakan:

Trabzonspor çok kötü bir futbol oynadı Trabzonspor sala çok abartmışlardı sala üzerinde uyun kurmuşlardı iyi oynamıyor onun üzerinde oyn kurmuşlar ama bu oyunla birlikte büyük sıkıntı yaşayacak Trabzon

5 1 Yanıtla