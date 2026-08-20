Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Rövanş karşılaşması 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan ekibi Ferencvaros karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Ferencvaros, 1-0 kazandı.
SALAH VURDU ANCAK OLMADI
8. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında savunma arkasında sağ çaprazda kaleci Dibusz ile karşı karşıya kalan Salah'ın şutunda, Dibusz topu çıkardı.
KONUK EKİP GOLÜ BULDU
17. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Nagy'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde yakın mesafeden Zachariassen, kafa ile topu kaleci Onana'nın sağ üst tarafından filelere gönderdi.
AZ FARKLA TOP DIŞARIDA
37. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
SALAH GOLE YAKLAŞTI
49. dakikada Trabzonspor Salah'la gole yaklaştı... Üçüncü bölgeye yerleşen temsilcimizde Malinovsky, yerden ceza alanındaki Salah'a iyi bir pas gönderdi. Salah kontrolünün ardından sol çapraza ilerleyip sol ayağıyla uzak köşeye şutunu çekti. Top az farkla auta çıktı.
TRABZONSPOR KALECİYİ GEÇEMEDİ
Mücadelenin 70. dakikasında savunma arkasına sarkan Pina ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı, kalecinin dokunduğu top kornere çıktı.
NWAIWU, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, rakibe yaptığı müdahalesi nedeniyle 90+6. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
HER ŞEY RÖVANŞA KALDI
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi konuk ekip kazandı. Rövanş karşılaşması 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak.
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