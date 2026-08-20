Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup - Son Dakika
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Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup

Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Rövanş karşılaşması 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan ekibi Ferencvaros karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Ferencvaros, 1-0 kazandı.

SALAH VURDU ANCAK OLMADI

8. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında savunma arkasında sağ çaprazda kaleci Dibusz ile karşı karşıya kalan Salah'ın şutunda, Dibusz topu çıkardı.

KONUK EKİP GOLÜ BULDU

17. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Nagy'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde yakın mesafeden Zachariassen, kafa ile topu kaleci Onana'nın sağ üst tarafından filelere gönderdi.

Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup

AZ FARKLA TOP DIŞARIDA

37. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

SALAH GOLE YAKLAŞTI

49. dakikada Trabzonspor Salah'la gole yaklaştı... Üçüncü bölgeye yerleşen temsilcimizde Malinovsky, yerden ceza alanındaki Salah'a iyi bir pas gönderdi. Salah kontrolünün ardından sol çapraza ilerleyip sol ayağıyla uzak köşeye şutunu çekti. Top az farkla auta çıktı.

Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup

TRABZONSPOR KALECİYİ GEÇEMEDİ

Mücadelenin 70. dakikasında savunma arkasına sarkan Pina ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı, kalecinin dokunduğu top kornere çıktı.

NWAIWU, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, rakibe yaptığı müdahalesi nedeniyle 90+6. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

HER ŞEY RÖVANŞA KALDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi konuk ekip kazandı. Rövanş karşılaşması 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. 

Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup

Ferencvaros, Trabzonspor, Macaristan, Ağustos, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Beşiktaş’a gelmesine engel olan Salah’ın menajerinden Allah razı olsun. 11 4 Yanıtla
  • etem karatas etem karatas:
    vurdi vurdi vuruldi 7 2 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Beşiktaş ile uğraşanın çocuğu olmazmış. 5 2 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Trabzonspor çok kötü bir futbol oynadı Trabzonspor sala çok abartmışlardı sala üzerinde uyun kurmuşlardı iyi oynamıyor onun üzerinde oyn kurmuşlar ama bu oyunla birlikte büyük sıkıntı yaşayacak Trabzon 5 1 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Salah a gol attırak diye oynandı gol atılamadan bitti 0 0
  • Murat Telatar Murat Telatar:
    Fatih hoca Umut Nayır ile maça başlamakla kendi ipini çekmiş oldu. 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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