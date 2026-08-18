Fildişi Sahili'nde Kayıp İş Adamı: Tehditler ve Kaçırılma İddası - Son Dakika
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Fildişi Sahili'nde Kayıp İş Adamı: Tehditler ve Kaçırılma İddası

Fildişi Sahili\'nde Kayıp İş Adamı: Tehditler ve Kaçırılma İddası
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Süleyman Kaplan, Fildişi Sahili'nde inşaat malzemeleri taşırken kaçırıldı. Ailesi yardım bekliyor.

Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren iş adamı Süleyman Kaplan'dan 19 Haziran 2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Kaplan'ın kardeşi Danyal Kaplan, ağabeyinin çeteler tarafından kaçırıldığını, inşaat malzemelerine el konulduğunu ve aracının da sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını öne sürdü. Kaplan, ağabeyinin bulunması için yardım istedi.

Edinilen bilgilere göre, inşaat malzemeleri ticareti yapan evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan (52), iş amacıyla 5 Mayıs 2026 tarihinde Fildişi Sahili'ne gitti. Kaplan'ın kardeşi Danyal Kaplan'ın iddiasına göre, 19 Haziran'da kendisini telefonla arayan ağabeyi, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini ve gönderilen inşaat malzemeleri ile araç konusunda sorun yaşadığını söyledi.

"Beni tehdit ediyorlar, bana yardımcı ol"

Ağabeyinin 19 Haziran'da kendisini bir kez daha aradığını ve malzemeler ile araca el koyduklarını söyleyip yardım istediğini belirten Kaplan, "19 Haziran'dan sonra da abimden haber alamadık. Hiç görüşemedik" ifadelerini kullandı.

"Aracı Facebook'ta satışa çıkarmışlar"

Ağabeyinin kaybolmasının ardından araç ve inşaat malzemelerine de ulaşılamadığını öne süren Kaplan, aracın sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını gördüğünü söyledi. Kaplan, "Malzememizi kaçırmışlar, arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı Facebook'ta gördüm. Satışa sunmuşlar. Aracı aldırtıp karakola getirdim" dedi.

"Abin bizim elimizde, alamazsınız diyorlar"

Ağabeyinin kaybolmasının ardından kendisine bazı kişilerin ulaştığını da belirten Danyal Kaplan, tehdit edildiğini iddia etti. Kaplan, "Kaçıranlar bana ulaşıyor. 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' gibi laflar kullanıyorlar. Ancak herhangi bir fidye de istemiyorlar. Ben abim kaçırıldıktan hemen bir gün sonra Fildişi Sahili'ne gittim. Abimin isimlerini verdiği kişilerle görüştüm. Onların da bu nedenle korktuklarını düşünüyorum. Bu yüzden fidye isteyemiyorlar şu an" ifadelerini kullandı.

"İki aydan fazla zaman geçti, kamera kayıtlarına ulaşamadık"

Süleyman Kaplan'ın bulunması için Fildişi Sahili'ndeki Türk yetkililerle de görüştüklerini belirten Danyal Kaplan, aradan geçen zamana rağmen kamera kayıtlarına ulaşılamadığını söyledi. Kaplan, "Konsolosla görüştük. Sayın büyükelçim dedim, neden kamera kayıtlarına ulaşamıyoruz? 'Biz gerekeni yapıyoruz' dedi. Fakat üzerinden 2 aydan fazla bir zaman geçti. Halen kamera kayıtlarına ulaşamadık" diye konuştu.

"Abimin 4 çocuğu var, hepimiz perişan olduk"

Ağabeyinin 4 çocuğunun bulunduğunu belirten Kaplan, ailesinin büyük bir endişe içerisinde olduğunu söyledi.

Yetkililere çağrıda bulunan Danyal Kaplan, "Abimin 4 tane çocuğu var. Hepimiz perişan olduk. Ağabeyimin bulunması ve olayın aydınlatılması için yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Süleyman Kaplan, Fildişi Sahili, İnsan Hakları, Uluslararası, Güvenlik, 3. Sayfa, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fildişi Sahili'nde Kayıp İş Adamı: Tehditler ve Kaçırılma İddası - Son Dakika

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