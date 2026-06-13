Afyonkarahisar'da etkisini gösteren dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak, merkeze bağlı Çıkrık beldesi, Sinanpaşa ve İhsaniye ilçesindeki bazı yerlerde dolu yağışına bıraktı.
Yağışla birlikte bölgeler beyaz örtü ile kaplandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgelerdeki ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlattığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Dolu Yağışı Tarımı Vurdu - Son Dakika
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