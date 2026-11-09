Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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