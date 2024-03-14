Afyonkarahisar\'da FETÖ\'ye yardım suçundan hükümlü yakalandı

Felç Geçiren Sporcudan Engellilere Destek

Yurt dışında çalışırken felç geçiren Durmuş Ali Baysal, badmintonda elde ettiği derecelerle yetinmeyip, engellilere de eğitim vererek destek oluyor. Engelli çocukların spora teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Baysal, kendi imkanlarıyla spor salonlarına götürüp, müsabakalara katılmalarını sağlıyor. Hedefi engelli gençleri hayata döndürmek olan Baysal, Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük yaşayarak en yaşlı sporcu olduğunu kanıtladı.