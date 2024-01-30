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Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D, Çobansaray köyünde yakalandı. Jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar\'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
30.01.2024 - 11:39,
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D'yi (35) Çobansaray köyünde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Güvenlik, Ceza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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