Afyonkarahisar\'da silahlı saldırı sonucu ele geçirilen kenevir bitkisi

Erzurum'da Otizmli Çocuklar Kuşlar İçin Yuva Yaptı

Erzurum'da otizmli çocuklar, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği kapsamında, kuşlar için ahşaptan yaptıkları yuvaları ağaçlara astı. Erzurum Otizm Spor Kulübü ve Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli bireylerin aileleri ile polis ve doktorların katılımıyla kuş yuvaları boyandı ve ağaçlara asıldı. Etkinlikte ayrıca aile hekimleri ve diyetisyenler tarafından sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.