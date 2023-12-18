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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda A.C.D. ve Z.Ş. isimli şüphelilerin kullandıkları araçla Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı durdurarak yapılan aramada 55 sentetik ecza ve 2 peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirdi. A.C.D. ve Z.Ş. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
18.12.2023 - 10:43,  Güncelleme: 10:45
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda A.C.D. (28) ve Z.Ş. (38) isimli şüphelilerin kullandıkları araçla Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı.

Ekipler, tespit edilen aracı, Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde durdurdu.

Şüphelilerin üstlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 55 sentetik ecza ve 2 peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili A.C.D. ve Z.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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