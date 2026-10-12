Afyonkarahisar Emirdağ'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı, araç hasar gördü

Afyonkarahisar Emirdağ'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı, araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 45 AGG 704 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada araçta hasar oluştu, otomobil incelemenin ardından kaldırıldı.
AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil takla attı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Eski Devlet Hastanesi'nin bulunduğu caddede meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 45 AGG 704 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu otomobilde hasar meydana geldi. Olay yerindeki incelemenin ardından kaza yapan otomobil kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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