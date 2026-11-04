Afyonkarahisar Emirdağ'da çarpışan 2 otomobil alev aldı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da çarpışan 2 otomobil alev aldı, 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Emirdağ\'da çarpışan 2 otomobil alev aldı, 4 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesi Karabuyu mevkisinde saat 13.00 sıralarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kazada 2 kişinin durumu ağır, çarpışmanın ardından araçlar alev aldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Davulga beldesi Karabuyu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlardan çıkan kişiler kısa süre sonra otomobillerin alev aldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralının bulunduğu, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber- kamera: Muzaffer NAL/EMİRDAĞ,

Kaynak: DHA
DavulgaEmirdağGüncelAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Emirdağ'da çarpışan 2 otomobil alev aldı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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