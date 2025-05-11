Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Anneler Günü için klip hazırladı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünce, Anneler Gününü kutlamak ve bu özel günde onların kıymetini bir kez daha vurgulamak amacıyla anlamlı bir klip hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, hazırlanan klipte, müdürlüğün farklı birimlerinde görev yapan personel ve çocuklarına yönelik duygu dolu mesajları yer almakta ayrıca, annelik kavramının polislik mesleğindeki yeri ve önemi vurgulanıyor.

Açıklamada, "Başta şehit anneleri olmak üzere varlıklarıyla hayata yön veren, dualarıyla her zaman yanımızda olan tüm annelerin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sizlerin emeği, sevgisi ve fedakarlığıyla daha güçlü bir toplum için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.