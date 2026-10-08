Afyonkarahisar-İzmir yolunda 594 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar-İzmir yolunda 594 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan araçta 594 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisarf - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada 594 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan araçtaki T.G. ve S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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