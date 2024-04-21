Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali\'nde Çekyalı Duo Amabile konser verdi

23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde, Çekyalı "Duo Amabıle" grubu konser verdi.
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı festival kapsamında, Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nde, Çekya'nın Brno kentinde kurulan grup, sanatseverlerle buluştu.
"Duo Amabıle" ikilisi, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi. Sanatseverler de konsere ilgi gösterdi.
Konseri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve vatandaşlar dinledi.
Festival, 23 Nisan'da sona erecek.
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Van'ın İpekyolu ilçesinde, Erek Dağı'nda ot toplarken rahatsızlanan 53 yaşındaki kişi, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erek Dağı'na ot toplamaya giden kişi, aniden rahatsızlandı. Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi. Yol olmadığı için ambulansla olay yerine gidemeyen ekipler, yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek hastanın bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansın beklediği bölgeye taşınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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