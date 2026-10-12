Afyonkarahisar Şuhut'ta belediye işçi midibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 27 yaralandı

Afyonkarahisar Şuhut'ta belediye işçi midibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 27 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında devrildi. Kazada ağır yaralanan 1 kişi hastanede kurtarılamazken, 27 yaralı bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan F.A, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan 27 kişi, bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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