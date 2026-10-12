Afyonkarahisar Şuhut\'ta midibüsün şarampole devrilmesiyle 25 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüsün şarampole devrilmesiyle 25 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut-Dinar kara yolunun Karadilli beldesi yakınlarında midibüs şarampole devrildi, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Şuhut- Dinar kara yolunun Karadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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