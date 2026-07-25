Afyonkarahisar Vişnesinde Rekor Hasat - Son Dakika
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Afyonkarahisar Vişnesinde Rekor Hasat

Afyonkarahisar Vişnesinde Rekor Hasat
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Afyonkarahisar'da tescilli vişne hasadı başladı, yüksek rekolte ve yoğun talep ile ihracat artıyor.

Afyonkarahisar'ın başta Şuhut, Sultandağı ve Çay ilçeleri olmak üzere birçok bölgesinde hasadına başlanan tescilli vişne, yoğun talep doğrultusunda yurt içi ve dışına gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, AA muhabirine, Türkiye'de vişne üretiminde Afyonkarahisar'ın ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Kentte üretilen vişnelerin meyve suyu kalitesi, aroması ve su oranıyla bilindiğini vurgulayan Parlak, şunları kaydetti:

"Hasadına başlanan vişnede yüksek rekolte bekliyoruz. Geçen sene, Türkiye'yi etkileyen don olaylarından dolayı bir verim kaybı yaşamış olsak da bu sene inşallah üreticilerimizin yüzünü güldürecek yüksek rekolteyle vişne hasadımızı gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. İlimizde yaklaşık 46 bin dekarlık alanda vişne üretimi mevcut. Buradan da 70 bin tona yakın bir rekolte bekliyoruz."

Gıda fabrikalarından yoğun talep görüyor

Parlak, Afyonkarahisar vişnesinin coğrafi işaretli olduğunu belirterek, gıda fabrikalarından yoğun talep gördüğünü dile getirdi.

Bu yıl vişnenin kilogram fiyatının 40 ile 60 lira arasında değiştiğine değinen Parlak, "Üreticilerimiz de kazanıyor. Ürünlerimiz iç piyasada Adana, Mersin, İzmir ve Bursa gibi gıda sanayisinin gelişmiş olduğu illere meyve suyu üretiminde kullanılmak üzere gönderiliyor. Sultandağı ve Çay ilçelerindeki tesislerde işlenerek dondurulan vişneler, Avrupa ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediliyor." diye konuştu.

"Aroması ve suyu bakımından Afyonkarahisar vişnesi ülkemizde meşhurdur"

Yaş meyve tüccarı Rıdvan Göz de sektörde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösterdiklerini, bu yıl vişne üretiminde verimin güzel olduğunu söyledi.

Kaliteli vişnelerin özellikle iç piyasada yoğun talep gördüğüne işaret eden Göz, "Bölgemizde üretilen vişnelerin aroması mükemmel. Vişne alım fiyatımız da bu yıl iyi. Bölgemizde donmuş ürün işleme tesisleri var. Onlara da ürün tedarik ediyoruz." dedi.

Sultandağı ilçesinde vişne üreticisi Okan Yıldırım ise bilinçli meyve üreticiliği yaptıklarını belirterek, "Aroması ve suyu bakımından Afyonkarahisar vişnesi ülkemizde meşhurdur. Ağaçlarımızdan topladığımız vişneleri bölgemizdeki meyve alım merkezlerine veriyoruz. Reçel, komposto ve meyve suyu yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Güncel, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Vişnesinde Rekor Hasat - Son Dakika

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