Ağaç ve Peyzaj AŞ ihalelerinde fesat iddiasıyla 29 şüpheliye ek iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Ağaç ve Peyzaj AŞ ihalelerinde fesat iddiasıyla 29 şüpheliye ek iddianame hazırlandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletildiği iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırladı. İddianamede, rüşvet verdiği öne sürülen kişilerin daha fazla ihale almak için örgüt üyelerine destek sağladığı belirtildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Birleştirme talepli hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede, 29 kişi "şüpheli" olarak yer alırken, 12 eylem anlatıldı.

İddianamede, "İmamoğlu suç örgütü"nün Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görev alan üyelerinin, şirketten iş alan kişilerden rüşvet aldıkları iddiasına ilişkin ilk iddianamede 12 eylem (121-132 arası eylemler) isnadında bulunulduğu belirtildi.

Rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin amaçlarının iştirak şirketinden daha fazla iş alarak gelir elde etmek olduğu belirtilen iddianamede, bu kişilerin çeşitli şirketleri üzerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ'den çok sayıda ihale aldığı kaydedildi.

İddianamede, "Tam da bu noktada devreye giren ve örgüt üyeleri olan şüpheliler Ali Sukas ve Ümit Polat'ın, örgüte rüşvet vererek maddi destek sağlayacak firmalar üzerinde bu ihalelerin kalmasını sağlamışlardır. Gerek 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamındaki istisnai alım yöntemiyle gerekse de doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, sadece iştirak şirketinin davet ettiği, teklif istediği firmaların ihalelere katılabileceği aşikardır." ifadelerine yer verildi.

Bu alımlarda açık ihale usulünün uygulanmadığı, bu nedenle her firmanın teklif veremediği belirtilen iddianamede, yalnızca Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli örgüt üyelerince belirlendiği öne sürülen firmaların alımlara davet edildiği kaydedildi.

İddianamede, bu yöntemle açık ihale yapılmasından kaçınıldığı, firmaların eşit şartlarda yarışabileceği ve kamu yararına en uygun teklifin belirlenebileceği saydam ihale sürecinin engellendiği belirtildi.

İddianame "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının görüldüğü İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağaç ve Peyzaj AŞ ihalelerinde fesat iddiasıyla 29 şüpheliye ek iddianame hazırlandı - Son Dakika
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