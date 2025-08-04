AGD Adana\'dan Gazze için Nöbet

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır kurarak nöbet tutmaya başladı.

Dernek gönüllüleri, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki Duygu Kafe Gençlik Meydanı'nda bir araya gelerek "Filistin için, insanlık için nöbete duruyoruz" etkinliği kapsamında çadır kurdu.

Etkinlik alanında oluşturulan platformda, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar ve Filistinlilerin yaşadığı insani dram hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

AGD Adana Şube Başkanı Enes Beyaz, burada yaptığı konuşmada, nöbet çadırının bir hafta boyunca açık kalacağını belirtti.

Bu etkinlikle Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek istediklerini ifade eden Beyaz, şunları kaydetti:

"İsrail yaklaşık iki yıldır Gazze'yi yerle bir etti. Özellikle son aylarda bombalardan değil, açlıktan ölen çocukların haberlerini alır hale geldik. Gün geçtikçe acılarımız daha da derinleşiyor."

Etkinliğe katılan Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da Filistin meselesini gündemde tutmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Filistin davasına destek çağrısında bulunan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Buradaki duruşumuzun herhangi bir siyasi ya da ideolojik yönü yok. Tamamen insanlık adına buradayız. Yaklaşık iki yıldır insanlık tarihinin en acı senaryolarından biri gözlerimizin önünde yaşanıyor. Bu soykırımdan yalnızca Batılı ülkeler değil, bazı Müslüman ülkeler de sorumludur."

Çadır nöbeti, 9 Ağustos'ta sona erecek.