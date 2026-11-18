(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, siyasi ayrışmalara karşı 86 milyonun tamamına eşit hizmet anlayışını savunarak, "Bizim ortak paydamız rozetlerimiz değil, ay yıldızlı al bayrağımızdır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu memlekette herkesin bir partisi var ama milletin derdine sahip çıkan bir siyaset anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 25 yıldır iktidarda olanlar var. 50 yıldır, 100 yıldır siyasetin içinde bulunan partiler var. Bu partilere ömrünü vermiş, yıllarca emek harcamış, meydanlarda bayrak sallamış, memleketi için iyi şeyler olacağına inanmış milyonlarca insanımız var. Hiç kimse tuttuğu partiye, desteklediği lidere, verdiği emeğe karşı mahcup olmak istemez. Biz de kimseye yıllarca gönül verdiği partisini terk etmesini söylemiyoruz. AK Parti'ye oy veren vatandaşımız da MHP'ye gönül veren kardeşimiz de CHP'ye yıllarca emek vermiş insanımız da bu memleketin iyiliğini istedi. Kimse yüksek enflasyon olsun, çocuklarımız işsiz kalsın, emeklilerimiz geçinemesin, milletimizin kaynakları israf edilsin diye bir partiye destek vermedi. Herkes daha güçlü, daha zengin, daha adaletli bir Türkiye hayaliyle siyaset yaptı.

Bugün dönüp bakıyoruz. Partilerimiz büyük, liderlerimiz büyük, siyasi tartışmalarımız büyük ama milletimizin dertleri de bir o kadar büyük. Bizim itirazımız tam da buna. Siyaset, vatandaşın hayatını kolaylaştırmıyorsa, alın terinin karşılığını veremiyorsa, çocuklarına gelecek umudu sunamıyorsa neye yarar? Bizim derdimiz kimsenin rozetini değiştirmek değil. Bizim derdimiz, hangi partiye oy verirse versin, bu ülkenin her vatandaşının hakkını alabilmesi. Bize oy verenin de vermeyenin de, bizi sevenin de eleştirenin de devleti olabilmek. Alevi, Sünni; dindar, laik; doğulu, batılı diye ayrılmadan 86 milyonun tamamına aynı mesuliyetle hizmet edebilmek. Biz bir partinin değil, büyük bir milletin hizmetkarı olmak istiyoruz. Anahtar Parti'yi bu anlayışla kurduk. Particilik yapmak için değil, memleketi ayağa kaldırmak için. Herkes gönül verdiği yerde durabilir. Bizim ortak paydamız rozetlerimiz değil, ay yıldızlı al bayrağımızdır."