(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Milletimiz kartını daha sık kullanıyor ama daha az mal ve hizmet alabiliyorsa, siz hangi ekonomik başarıdan bahsediyorsunuz? Esnafımız satış yapamıyor, üreticimiz maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor, çalışanımız kazandığı parayla ay sonunu getiremiyor. Bugün milletimiz daha fazla para harcayıp daha az ihtiyaç karşılıyorsa, ortada anlatılacak bir başarı değil, çözülmesi gereken ciddi bir geçim meselesi vardır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletimizin cebindeki para eriyor, sofrasındaki bereket azalıyor, alışveriş sepeti her geçen gün küçülüyor. Rakamlar ortada. Bir haftada kredi ve banka kartlarıyla 629,6 milyar lira harcanmış. İşlem sayısı geçen yıla göre yüzde 9 artmış. Ancak vatandaşımızın alışveriş başına yaptığı harcama, enflasyondan arındırıldığında yüzde 7,6 azalmış. Reel harcama artışı ise yalnızca yüzde 0,7. 21 sektörün 19'unda büyüme ivmesi kayboluyor. Hava yolu harcamalarında yüzde 21, müteahhitlik işlerinde yüzde 17,4, hizmet sektöründe yüzde 13,1, araç satış ve servislerinde yüzde 12,1, mobilyada yüzde 5, akaryakıtta yüzde 4,8 oranında gerileme var. Bu rakamların her birinin arkasında daralan bir pazar, iş yapmakta zorlanan bir esnaf, geleceğinden endişe eden bir üretici var.

"ÇÖZÜLMESİ GEREKEN CİDDİ BİR GEÇİM MESELESİ VAR"

Şimdi ekonomi yönetimine soruyoruz: Milletimiz kartını daha sık kullanıyor ama daha az mal ve hizmet alabiliyorsa, siz hangi ekonomik başarıdan bahsediyorsunuz? Esnafımız satış yapamıyor, üreticimiz maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor, çalışanımız kazandığı parayla ay sonunu getiremiyor. Ekonomide başarı, harcama rakamlarının büyümesiyle değil, vatandaşın kazandığı parayla ne kadar yaşayabildiğiyle ölçülür. Bugün milletimiz daha fazla para harcayıp daha az ihtiyaç karşılıyorsa, ortada anlatılacak bir başarı değil, çözülmesi gereken ciddi bir geçim meselesi vardır."