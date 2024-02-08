Ağrı\'da arıcılık için 100 arıcıya yüzde 75 hibe desteği sağlandı

Ağrı'da arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla 100 arıcıya yüzde 75 hibe desteğiyle arıcılık malzemesi dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce desteklenen "Arılar Yaşasın Hayat Yeşersin" projesi kapsamında 100 arıcıya yüzde 75 hibe destekli arıcılık malzemesi dağıtımı için Kültür ve Kongre Merkezi'nde program düzenlendi.
Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, insan hayatının devamı açısından tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu söyledi.
Kentin yüz ölçümünün yüzde 70'inin çayır ve meradan oluştuğunu ifade eden Koç, "Geriye kalanı da çok büyük bir tarım potansiyeli olan ovadan oluşuyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da bu şehrin önemli kimliklerinden birisidir. Çayır ve meralarımız arıcılık açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir. Ağrı'nın dağlarını gezdik ve buna şahit olduk." diye konuştu.
Koç, arıcılığının yeni gelişen bir sektör olduğunu ve Ağrı'da da büyük bir potansiyel olduğunu anlattı.
Geçmişte Ağrı'da arıcılığı daha çok dışarıdan gelen gezgin arıcıların yaptığını ifade eden Koç, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz zaman içerisinde mutlulukla ifade ediyoruz, hemşerilerimiz bu alana da el atmışlar. Arıcılar Birliği Başkanımız 61 bin kovandan bahsetti. Bu sayı potansiyelimiz açısından çok yeterli değil, yeterli görmüyoruz. Bu alanda tescilli olan geven balımız var. Balın üretimimin miktar olarak artması ve bilinirliğinin pazardaki yerinin sağlamlaşması ve ekonomik değerinin artması ve bu işe emek veren arıcılarımızın bunun karşılığını alması açısından bizler bu şehrin aktörleri olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra de elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç'ın da konuşma yaptığı programda, arıcılara kovan, maske, şalvar ve çorap, körük, hazır temel petek, el demiri, şurupluk, telli çerçeve, ana arı ızgarası, arıcı fırçası ile arıcı eldiveni dağıtıldı.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve arıcılar katıldı.
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