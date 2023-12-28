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Ağrı'da 33 metre yüksekliğindeki şelale dondu - Son Dakika
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Ağrı'da 33 metre yüksekliğindeki şelale dondu

Ağrı'da yaşanan dondurucu soğuklar sonucunda, Yukarıtavla köyünde bulunan 33 metre yükseklikten dökülen şelale donarak buz sarkıtları oluşturdu. Şelale, dağcıların ilgi odağı haline geldi.

Ağrı\'da 33 metre yüksekliğindeki şelale dondu
28.12.2023 - 00:16,
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Ağrı buz kesti: 33 metre yüksekliğindeki şelale dondu

AĞRI - Dondurucu soğukların yaşandığı illerin başında gelen Ağrı'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle beraber don meydana geldi.

Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı'da, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Doğubayazıt ilçesine bağlı Yukarıtavla köyünde bulunan 33 metre yükseklikten dökülen şelalenin donmasıyla oluşan buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu. Genelde dağcıların trekking ve buz tırmanış faaliyeti yaptığı şelale, dağcıların meskeni haline geldi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ağrı'da 33 metre yüksekliğindeki şelale dondu - Son Dakika
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