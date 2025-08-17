Ağrı Dağı\'nda Zirve Koşusu

Türkiye'nin birçok dağına tırmanış gerçekleştiren ultra maraton takımı, 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zorlu parkurunda koşarak zirve yaptı.

Ülkenin farklı illerinden olan ve birçok koşu etkinliğine katılan 29 kişilik koşu takımı, "Türkiye'nin Zirvesine Uzanan Koşu Kampı" etkinliği için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araya geldi.

Rehber Mustafa Kızıltaş'ın öncülüğünde ilçe merkezinden minibüslerle Çevirme mezrasının üst tarafına gelen koşuculardan 11 kişi, buradan koşmaya başlayarak 3 bin 200 rakımdaki rehber Barzani Ceylan'ın kamp alanında mola verdi.

Rakıma uyum sağlamak için koşu antrenmanlarına devam eden ekip, geceyi çadırlarda geçirdikten sonra ikinci gün yeniden koşmaya devam ederek kısa sürede 4 bin 200 metrede yer alan kamp alanına ulaştı.

Burada dinlenen 11 kişilik ekipten 5'i zorlu parkurun büyük bölümünü koşarak zirveye çıktı. Diğer 6 koşucu ise 18 kişilik ekibe dahil olarak normal yürüyüşle zirve yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Mahmut Yavuz, AA muhabirine, koşu organizasyonları yaptıklarını ve amaçlarının Ağrı Dağı'nın zirvesine de koşularak çıkılacağını göstermek olduğunu söyledi.

Ağrı Dağı'nda koşmanın zor ancak keyifli olduğunu belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"2 bin 400 rakımdan 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına 1 saat 10 dakikada geldik. Buradan da 4 bin 200'e 1 saatte gittik ve 35 dakikada bu kamp alanına indik. 4 bin 200 metreden zirveye çıkış ve aynı yere inişi 3,5 saatte yapmayı planlıyoruz. Normalde 4 bin 200'den zirveye çıkış 6-7 saat sürüyor. Ekipte 29 kişi var, 11 kişisi hızlı çıkıyor. Diğerleri de orta hızda tırmanıyor."

Ağrı Dağı'nda yaşanan yoğunluğun gurur verici olduğunu dile getiren Yavuz, "Amacımız Ağrı Dağı'nda koşu organizasyonlarının yapılacağını göstermek. Biz zaten ultra maraton yapan kişileriz. Burada da ilerleyen zamanlarda ultra maraton organizasyonu yapabiliriz." dedi.

"Türkiye'nin birçok dağını koşarak keşfediyoruz"

Halil Aktan, Aladağlar, Uludağ ve Palandöken dağlarında koştuktan sonra Ağrı Dağı'na geldiklerini anlattı.

Ağrı Dağı'nda farklı bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Aktan, şunları kaydetti:

"Daha önceden Mahmut Yavuz hocayla Cumhuriyet'in 100. yılında 'Everesting' yapmıştık. Ben Türkiye'nin en büyük zirvesine Mahmut hoca da dünyanın en büyük zirvesine tırmanmıştı. Koşarak çıkmak çok daha keyifli oluyor. Tabii ki sürekli çok hızlı koşmuyoruz aralarda dinleniyoruz. Ağrı Dağı'na en hızlı çıkan ekip biziz diyebiliriz. İlk koşan ekip olarak Ağrı Dağı'nda bulunuyoruz. Türkiye'nin birçok dağını koşarak keşfediyoruz. Ağrı Dağı da artık bizim radarımızda yer alacak."

Duygu Demir de hobi olarak 6 yıl önce koşmaya başladığını, İznik Gölü'nün etrafında 100 kilometre, Kapadokya ultra maratonda da 2 kez 120 kilometre koştuğunu ifade etti.