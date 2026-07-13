Ahbap Derneği Soruşturmasında Çarpıcı Rapor - Son Dakika
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Ahbap Derneği Soruşturmasında Çarpıcı Rapor

13.07.2026 14:32
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada, şüpheliler arasında şüpheli para transferleri tespit edildi.

Ayşe GÜREL/ -AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri olduğu ve aralarında nedeni anlaşılamayan para transferleri bulunduğu yazıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporda, Ahbap Derneği'nde çalışan ve yönetiminde olan birçok kişi ile yoğun para transferleri gerçekleştirildiği, işlemlerin dikkat çekici olduğu, şüphelilerin birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap Derneği ile ilgili para transferlerinin izaha muhtaç olduğu belirtildi. Raporda, gözaltına alınan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği, 966 işlemde toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. Çelik'in para transfer işlemlerinde artışın görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında 'Borç ödeme', 'Zafer Yay adına borç verdim', 'Hlk için borç', 'Ahbap faaliyetleri için borç', 'Ahbap', 'Ahbap borç', 'Haluk için borç' ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gelen paraların şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği belirtildi.

'ANLAŞILAMAYAN PARA TRANSFERLERİ'

Ayrıca raporda Ahbap Derneği çalışanı Zafer Yay hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. Şüphelinin para transfer işlemlerinde artışın görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında 'Borç veriyorum 400.000 ABD doları karşılığı', 'Ahbap', 'borç', 'Haluk Acil adına', 'Haluk Levent/Ahbap', 'Haluk için', 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç', 'Haluk Levent borç para', 'Ahbap Derneği için borç' ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ahbap Derneği İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan raporda ise şüphelinin mali profiliyle uyumsuz bir şekilde 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı olarak artmaya başladığı, bu artışın 2023 yılı ilk çeyreğine kadar da devam ettiği yazıldı. Raporda, Gödeliner'in para transfer işlemlerinde artışın görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında; 'Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen', 'borç-Ahbap Derneği adına', 'Haluk Levent Ahbap Derneği'ne borç olarak', 'Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten', 'Ahbap yardım faaliyetinde kullan', '50.000,00 USD karşılığı Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç', 'Ahbap Derneği staj ödemesi' gibi ifadelerin yer aldığı yazıldı. Öte yandan raporun değerlendirme kısmında, şüphelilerin mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, şüpheliler arasında nedeni anlaşılamayan para transferleri bulunduğu yazıldı.

Kaynak: DHA

Politika, 3. Sayfa, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap Derneği Soruşturmasında Çarpıcı Rapor - Son Dakika

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