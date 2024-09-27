Ahilik Haftası'nda Kuşadası'nda anlamlı ödül - Son Dakika
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Ahilik Haftası'nda Kuşadası'nda anlamlı ödül

Ahilik Haftası\'nda Kuşadası\'nda anlamlı ödül

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında şoför esnafı İsmail Gökçen'e Ahilik Ödülü'nü verdi. Gökçen, depremde hayatını kaybeden kızının anısını yaşatmak için park yapılacağını duyurdu.

27.09.2024 18:04  Güncelleme: 18:43
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. 'Ahilik Haftası' dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, şoför esnafı İsmail Gökçen'e, Ahilik Ödülü'nü Başkan Ömer Günel verdi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından bu yıl 37'nci kez düzenlenen Ahilik Haftası, kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(ESOB) Başkanı Muhammed Ali Künkcü, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten'in de yer aldığı ziyarette, Başkan Ömer Günel tarafından şoför esnafı İsmail Gökçen'e, Ahilik Ödülü verildi.

Ahilik Ödülü'nü aldığı için çok mutlu olduğunu belirten İsmail Gökçen, "6 Şubat depreminde Adıyaman'da kızım Müzeyyen, konakladığı Grand Isias Otel'de enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Başkanımız Ömer Günel, ilk andan beri hep yanımızda oldu. Şimdi de kızımın anısını yaşatmak için Kuşadası Belediyesi tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir park yapılacak. Gökçen ailesi olarak kendisini çok seviyoruz" diye konuştu.

Aydın ESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü ise "Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bizim için çok kıymetli. Hiçbir karşılık beklemeden esnafımız için elinden gelen ne varsa yapıyor. Ben de esnaf arkadaşlarım adına Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ahilik Haftası'nda Kuşadası'nda anlamlı ödül - Son Dakika

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