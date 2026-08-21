Ahıska Türklerine Bitlis'te Kalıcı Yuvalar Teslim Ediliyor - Son Dakika
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Ahıska Türklerine Bitlis'te Kalıcı Yuvalar Teslim Ediliyor

Ahıska Türklerine Bitlis\'te Kalıcı Yuvalar Teslim Ediliyor
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'dan getirilen Ahıska Türkü aileler için Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutların teslimine başlandığını duyurdu. Bakan, mazlumlara sahip çıkma vurgusu yaparak tüm hak sahiplerinin en kısa sürede evlerine kavuşacağını belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaş bölgesinden getirilen Ahıska Türkü aileler için Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutların teslim sürecinin başladığını duyurdu.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından 'Muhacire ensar olmak' başlıklı bir paylaşımda bulundu. Çiftçi, "Bizler, darda kalana kapısını açmayı, yurtsuz kalana yurt olmayı inancının ve medeniyetinin en mukaddes emaneti sayan bir milletiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir. Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz' sözleri; mazlum ve mağdurlar için bir umut, tüm dünya için bir ders, bizim içinse en önemli rehberdir. Ukrayna'daki savaş sırasında ateş çemberinden kurtardığımız Ahıska Türkü soydaşlarımız, zorlu yolculuklarını ve sonrasında Türkiye'de yaşadıklarını anlattı. Sınır kapımızdan girerken bir elinde peşkire sardığı Kur'an-ı Kerim'i, diğer yanında vefat eden evladının yadigarı 'Boncuk' isimli kedi yavrusunu gözü gibi koruyan Kibriya Annemizin hikayesi, merhamet medeniyetimizin ne anlama geldiğinin en somut örneğidir" dedi.

'MAZLUMUN ELİNDEN TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Çiftçi ayrıca "Dört yıl önce geçici barınma merkezlerimizde yaralarını sardığımız kardeşlerimiz, bugün kalıcı ve sıcak yuvalarına kavuşuyor. Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda inşası yürütülen kalıcı konutlar, Bitlis Valiliğimizin çalışmalarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. İnşaatlarımız hız kesmeden devam ediyor; tek bir kardeşimiz bile dışarıda kalmayacak, tüm hak sahibi soydaşlarımız en kısa sürede kendi evlerine, güvenli yuvalarına kavuşacak. İçişleri Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi olmaya; İslam'ın o yüce şefkatiyle mağdurun ve mazlumun elinden tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahıska Türklerine Bitlis'te Kalıcı Yuvalar Teslim Ediliyor - Son Dakika

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