Ahmed Tavil, enkaza dönen Doğu Guta mahallesini ağaç ve sebzelerle yeşillendiriyor - Son Dakika
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Ahmed Tavil, enkaza dönen Doğu Guta mahallesini ağaç ve sebzelerle yeşillendiriyor

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Ahmed Tavil, 2012'de ayrıldığı Doğu Guta'daki mahallesine 2017'de dönerek iki odalı evini onardı ve çevresindeki enkazı temizleyip tarım yaptı. Diktiği ağaçlar, ektiği sebzeler ve çiçeklerle mahallesini yeniden yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaşayan 40 yaşındaki Ahmed Tavil, devrik Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla enkaza dönen mahallesini diktiği ağaçlar, yetiştirdiği sebzeler ve çiçeklerle yeniden yeşillendirmeye çalışıyor.

İç savaş sırasında yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalan Doğu Guta'da, büyük yıkıma rağmen ayakta kalan iki odalı evine yerleşen Tavil, çevresindeki enkazı temizleyerek tarım yapmaya başladı.

Yıllarca devam eden saldırıların ardından harabeye dönen mahallesinde yaşamını sürdüren Tavil, evinin çevresine diktiği ağaçlar, ektiği sebzeler ve yetiştirdiği çeşitli bitkilerle bölgeyi yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Enkazların arasında yetiştirdiği çiçekler ve beslediği hayvanlarla yaşam alanını güzelleştiren Tavil, savaşın izlerini taşıyan mahallesini yeniden yaşanabilir hale getirmek için çaba gösteriyor.

AA muhabirine konuşan Tavil, bölgeye döndükten sonra evini onardığını ve çevresindeki arazileri yeniden tarıma elverişli hale getirdiğini söyledi.

Tavil, "Buraya döndüm, evimi düzenledim ve yerleştim. Toprağı düzelttik, ektik ve suladık. Evin çevresindeki arazileri de onararak tarım yapmaya başladık. Şükürler olsun, buradaki durum düzeldi. Enkazı temizledik ve evlerimizde yeniden yaşamaya başladık." dedi.

Doğu Guta'nın savaş sırasında büyük yıkıma uğradığını anlatan Tavil, mahallesinin zamanla yeniden yeşermeye başladığını belirtti.

Tavil, "Bölge tamamen değişti. Burası eskiden enkaz ve toz yığınından ibaretti. Arazileri düzenledik ve yeniden ektik. Şimdi burada yaşıyoruz, şu an büyük bir zorluk yok." ifadelerini kullandı.

"Geçmişteki anılarımızı yeniden canlandırmaya çalışıyoruz"

Mahallesinin kendisi için yalnızca bir yaşam alanı olmadığını, geçmişi ve anılarıyla bağ kurduğu bir yer olduğunu belirten Tavil, savaşın izlerini silerek eski günleri yeniden yaşatmak istediğini söyledi.

Tavil, "Burada geçmişe dair pek çok anımız vardı. Hepsini yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Hayat eskisi gibi hatta daha iyi bir şekilde geri dönmeye başladı." diye konuştu.

2012'de Doğu Guta'dan ayrılarak farklı bölgelere gitmek zorunda kaldığını anlatan Tavil, 2017'de saldırıların sona ermesinin ardından mahallesine döndüğünü belirtti.

Dönüşünün ardından evini, çevresini ve tarım arazilerini düzenlemeye başladığını aktaran Tavil, şöyle devam etti:

"Çevremizi, evlerimizi ve tarlalarımızı düzenledik. Herkes kendi toprağına ve evine geri dönüyor. Burada komşularımız ve kardeşlerimiz olan çok sayıda insan vardı, ancak hepsi gitti. Şimdi o insanları ve geçmişte yaşadıklarımızı yeniden hatırlamaya çalışıyoruz. Kimilerini kaybettik, kimileri hayatını kaybetti, kimileri de evlerine döndü. Her halimize şükürler olsun."

Doğu Guta'nın yeniden eski yeşil günlerine kavuşmasını umut ediyor

Mahallesinin savaş öncesinde ağaçlarla ve tarım arazileriyle çevrili olduğunu anlatan Tavil, bölgenin yeniden eski görünümüne kavuşacağına inandığını söyledi.

Savaşın yalnızca evleri değil bölgenin doğal dokusunu da yok ettiğini belirten Tavil, ağaçları ve tarım alanlarını yeniden canlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Tavil, "Bölgenin yeniden eski haline döndüğünü hissediyorum. İnşallah zamanla çok daha iyi olacak. Eskiden burası evlerin, arazilerin ve yolların çevresini saran ağaçlarla doluydu. Hepsi yok oldu. Şimdi tarım arazilerini, evleri ve tarlaları yeniden canlandırmaya çalışıyoruz ki burası eski haline hatta daha da iyi bir duruma kavuşsun." dedi.

Kaynak: AA
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