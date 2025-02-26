Ahmet Kaya: Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin Umudu

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye'de son yıllarda bozulan huzur ve kardeşlik ortamının Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığında yeniden sağlanacağını dile getirerek, "Hep birlikte Ekrem İmamoğlu Başkan'ımıza güç ve kuvvet vereceğiz. Trabzonlu hemşehrileri olarak onun arkasında en sağlam, en dik bizler duracağız. Göreceksiniz bu ülkeye güneş doğacak" dedi.

Kaya, eşi Tuba Kaya ile CHP Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programına katıldı. Belediye meclis üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, ilçe yöneticileri ve gençlik kolları yöneticilerinin yer aldığı programda, partiye yeni katılan üyelerle bir araya gelindi.

Programda konuşan Başkan Kaya, CHP'nin, ülkede huzur, bolluk, bereket ve kardeşlik olmasını isteyen, Türkiye'nin en büyük ve onurlu ailesi olduğunu belirtti.

Türkiye'yi yönetenlerin ülkede huzur ve kardeşlik ortamına zarar verdiğini söyleyen Başkan Kaya, "Biz istiyoruz ki, bu ülkede huzur, mutluluk, bolluk ve bereket olsun. Ayrılık, gayrılık olmasın. Şu partizanlık işleri bitsin. Herkes huzur içinde bu ülkede kardeşçe yaşasın. Maalesef uzun yıllardır bu ülkede huzurumuzu bozdular. Birliğimize, beraberliğimize zarar verecek işler yaptılar. 'Sen o partilisin, sen bu partilisin' diye insanları ayırdılar, haksızlık ettiler, adaletsizlik yaptılar. Bütün bunları bitirmemiz lazım, cennet gibi bir memleketimiz var. Bu cennet vatanda hepimizin huzur içinde yaşamasının yolu birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, sevgiden, merhametten iyi niyetten geçer. Biz bu yolda kanal bulup da yürüyen insanlarız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseye haksızlık yapmadan bunu yapıyoruz" diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin umudu olarak bir yolculuğa başladı"

Türkiye'yi yeniden huzurlu bir ülke yapmak üzere yola çıkan Ekrem İmamoğlu'nun arkasında kararlılıkla duracaklarını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Hepimiz bu vatanın evladıyız, hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız ve bundan da onur duyuyoruz. Ama devletimize hükümet edenler, iktidardakiler, maalesef insanlarımızı ayrıştırıyor, ötekileştiriyor. Benden isen her kapı açılıyor, benden değilsen bütün kapılar kapanıyor! Çocuklarımıza 'mülakat' adı altında iş verirken inanılmaz haksızlıklar yapılıyor. Bütün bunları bitirmemiz lazım. Bugün aramızdan bir kardeşimiz, benim de arkadaşım, Trabzon'un evladı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin umudu olarak, hepimizin gururu olarak bir yolculuğa başladı. Sizler de bu yolculukta hemşehrinize, kardeşinize, Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için partimize üye oldunuz. 23 Mart'ta, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde partimizde ön seçim yapacağız, orada adayımızı belirleyeceğiz. Adayımız belli Ekrem İmamoğlu… Hep birlikte Ekrem İmamoğlu Başkanımıza güç ve kuvvet vereceğiz. Trabzonlu hemşehrileri olarak onun arkasında en sağlam, en dik bizler duracağız. Çünkü o adaletli, vicdanlı ve merhametli bir insan. Onun yönettiği Türkiye'de az önce bahsettiğim haksızlıkların hiçbiri olmayacak. Göreceksiniz bu ülkeye güneş doğacak, insanların yüzü gülecek. Bunu sizlerin desteğiyle hep birlikte yapacağız. Ne kadar güçlü olursak, ne kadar birbirimize kenetlenirsek o kadar erken sonuç alacağımızı biliyoruz. O yüzden her zamankinden çok dayanışmaya, bir arada olmaya, birbirine sarılmaya, birbirine destek olmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu ülkenin, milletimizin bizden başka umudu, tutar dalı yok. Bunu bilelim, bunu laf olsun diye söylemiyorum.

"Haksızlıklar bitinceye kadar bize dur durak yok"

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Bu patiye üye olmak, bu partide siyaset yapmak, bu partide bulunmak büyük bir onurdur. Ben çocukluğumdan beri bu onuru taşımanın mutluluğunu yaşıyorum. O yüzden Atatürk'ün yol arkadaşları olarak bu ülkede huzur, mutluluk, sevgi, saygı, barış, birlikte üretme ve adaletle bölüşme anlayışını hakim oluncaya kadar bize dur durak yok. Haksızlıklar bitinceye kadar bize dur durak yok. Ülkemizi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapmak, ülkemizi bölgesinde güçlü bir ülke yapmak, ülkemizi huzurun, barışın adası yapmak bizlerin ellerinde. Artık hep birlikte bu meseleye el koyuyoruz ve Ekrem Başkanın önderliğinde bir yolculuğa çıkarıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."