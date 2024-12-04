Ahmet Şahin'in Kedilere Özverisi - Son Dakika
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Ahmet Şahin'in Kedilere Özverisi

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Ahmet Şahin, kar nedeniyle mahsur kalan kedilerine yiyecek taşımak için zorlu kış şartlarında mücadele ediyor.

04.12.2024 09:54
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Artvin'de mezrada mahsur kalan kedileri için karlı yolları aşarak yiyecek taşıyor

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yaşayan Ahmet Şahin, kar nedeniyle yolları kapanan mezrada mahsur kalan kediler için karlı yolları aşarak yiyecek taşıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Şahin, kar yağışı sonrası köyün Varmet mezrasında mahsur kalan kedilerini aç bırakmıyor. Mezranın yolu kar nedeniyle kapanınca, Şahin her 3 günde bir karla kaplı yollarda ilerleyerek kedilerine yiyecek taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde kedileri beslemek için, mezradan köye dönüş yapan Şahin'in 6 kedisinden 2'si peşine takılarak köye inmeyi başardı. Ancak diğer 4 kedisi mezrada kaldı. Ahmet Şahin, geride kalan kedilerine ulaşmak için zor koşullarda mücadele etmeye devam ediyor.

Ahmet Şahin'in karlı yolda kedileriyle birlikte köye dönüş anları, sosyal medyada ilgi görürken, özellikle kedilerin, Şahin'in karlar üzerinde açtığı yolda bıraktığı ayak izlerini takip ederek köye inmesi, izleyenlerin kalbini ısıttı. Şahin'in hayvanlara olan sevgisi ve sorumluluğu, zorlu kış şartlarında bile vazgeçmeden mücadele etmesiyle takdir topladı.

Şahin, "Kedilerim benim dostlarım. Onları asla yalnız bırakmam. Mezradan köye inmek zorunda kaldım ama her seferinde karlı yollara rağmen geri dönerek onları beslemeye çalışıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ahmet Şahin'in Kedilere Özverisi - Son Dakika

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