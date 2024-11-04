Ahmet Türk: Halk İradesinin Gasbına Tepki Gösteriyoruz

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(MARDİN) - Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Halk iradesinin gasbıyla, demokrasiyi tamamen ortadan kaldıran bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Elbette ki halk iradesine ipotek koyan anlayışa karşı biz tepkimizi ortaya koyacağız. Demokratik bir gelecek için mücadelemize devam edeceğiz...Dosyanın üzerinden 13 yıl geçti, zaman aşımına uğradı. Gerekçeleri hazırlayarak bu şeyi yapıyorlar. Normalleşme dedikleri herhalde bu, bu görüntüler normalleşmenin ne olduğunu açık bir şekilde gösteriyor" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, görevden alınarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili belediye önünde açıklama yaptı. Ahmet Türk'ün açıklaması şöyle:

"İşgal edilmiş bir belediye var. Halkın iradesini ipotek almak için adeta bugün demokrasinin aczi olan bir durumla karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi işgal edilmiş. Milletvekillerimiz içeri girdi tartaklandı. Buradaki halkımızın tepkisi ortada. Halk iradesinin gasbıyla, demokrasiyi tamamen ortadan kaldıran bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Elbette ki halk iradesine ipotek koyan anlayışa karşı biz tepkimizi ortaya koyacağız. Demokratik bir gelecek için mücadelemize devam edeceğiz.

Sabah 05.30'da telefonla aradılar, bir tebligat var dediler. Onun üzerine kapıya geldiler, tebligatı yaptılar döndüler. Daha bir aramaya geçmediler. Kobane davasından yargılanıyoruz. Cezanın verilmesi önemli değil ki. Daha bunun Yargıtay aşaması var, istinaf mahkemesi aşaması var. Ama yargılandığımız dönemde aday olduk. 2011 yılında Siirt'te yaptığım bir konuşmayı göstermişler. Burada daha önce takipsizlik kararı verilmiş. Aradan yıllar geçtikten sonra bu davayı, bu takipsizlik kararını ortadan kaldırmışlar. Zaman aşımına uğramasına rağmen halen böyle tutuyor. Dosyanın üzerinden 13 yıl geçti, zaman aşımına uğradı. Gerekçeleri hazırlayarak bu şeyi yapıyorlar.

Belediyemiz işgal edilmiş, insanlarımız protesto ediyor. Halkımız haklı olarak halk iradesini ortadan kaldıran anlayışa karşı tepkilerini ortaya koyuyor. Normalleşme dedikleri herhalde bu, bu görüntüler normalleşmenin ne olduğunu açık bir şekilde gösteriyor."