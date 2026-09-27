Aile Bakanlığı, 2026 Ocak-Eylül'de 620 bin 464 kişiye 1 milyar 82 milyon lira ödedi - Son Dakika
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Aile Bakanlığı, 2026 Ocak-Eylül'de 620 bin 464 kişiye 1 milyar 82 milyon lira ödedi

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Bakan Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine 1 milyar 82 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Ödeme tutarları, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde 2026 Ocak- Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni 2023'te düzenli sosyal yardımlar kapsamına alarak vatandaşların hizmetine sunduklarını anımsattı.

Bu destekten hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Göktaş, vatandaşların yardım programından her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmaksızın ikamet ettikleri haneye ait faturalarını e-Devlet üzerinden "eailem.aile.gov.tr" adresinde yer alan fatura ödeme hizmetini kullanabildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, buna ek olarak Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartlarıyla Halkbank/TAM ATM kanalları üzerinden ödemek suretiyle, ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabiliyor. Destek programı kapsamındaki ödeme tutarları, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterebiliyor. Bu kapsamda, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine 1 milyar 82 milyon lira destek sağladık."

Kaynak: AA
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