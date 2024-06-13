Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısı artırıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını ve hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin vatandaşlara bilgilendirme mesajları göndereceklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun vatandaşlarımıza atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz."

Bu kapsama giren ilaçlara, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.