Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisine yönelik iddiasına ilişkin, "Bugün kendisiyle ilgili suç duyurusunda da bulundum ve tazminat davasını da açtım. Çünkü kimsenin ailemi ne bizim üzerimizden ne şahsım üzerinden ne de hükümetimiz üzerinden bir yıpratılma veya herhangi bir yıpratılma payı, herhangi bir iftiraya veya insanların namusuna, şerefine iftira atmamalı." dedi.

Göktaş, TRT Haber'de canlı yayına telefonla bağlanarak, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasıyla ilgili kendisine yönelik iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fon soruşturmasında "ucu nereye dokunursa dokunsun, kime uzanırsa uzansın sonuna kadar hesabını soracağız" demesinin muhalefet cephesinde bir panik havası oluştuğunu belirten Göktaş, "Buradan da kendilerini meşru kılacak yalan ve iftira siyasetine sımsıkı sarıldılar. Yani üzülerek söylemek istiyorum ki bu yalan, çamur, çirkin iftiradan ve çamur siyasetinden Yeni Parti asla çıkamadı." dedi.

Göktaş, Özlale'yi şiddetle kınadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün kendisiyle ilgili suç duyurusunda da bulundum ve tazminat davasını da açtım. Çünkü kimsenin ailemi ne bizim üzerimizden ne benim üzerimden, şahsım üzerinden ne de hükümetimiz üzerinden bir yıpratılma veya herhangi bir yıpratılma payı, herhangi bir iftiraya veya insanların namusuna, şerefine iftira atmamalı. Bu kadar rahat olmamalı ve bu konuda gerçekten çok öfkeliyim, çok sinirliyim.

Ben özellikle bu yalan ve iftiraları yayanları, üretenleri, bunlara alet olanları en güçlü şekilde telin ettiğimi özellikle vurguladım. Şunu da söyledim; dedim ki bu iftirayı ortaya atanları derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamaya davet ettim. İspatlayamazsanız en ufak bir ispata görevimden istifa edeceğimi peşinen de beyan ettim. Ancak kendileri ispatlayamadıkları gibi bir özür dahi dilemediler. Çünkü Yeni Parti'nin, Ümit Özlale'nin yalan ve iftira siyaseti maalesef böyle bir şey."

Hiçbir etik ve ahlaki değeri olmayan "sözde siyasetçileri" kınadığını dile getiren Göktaş, "Böyle iftiralar, yalanlarla siyaset yapılmaz. Siyaset etik ve ahlaki değer varsa siyaset yapılır. Ancak burada hiçbir etik, ahlaki değer olmadığını üzülerek görüyorum. Dolayısıyla burada da attıkları yalan ve iftiraların da yanlarına kar kalmayacağını özellikle vurgulamak istiyorum. Tereddütsüz ben hemen yalanladım ve hiçbir şüphe bırakmayacak kadar bu konuda tutumum çok netti." dedi.

"İnsanın namusuyla, şerefiyle, ailesine bu kadar kolay dil uzatılmamalı"

Göktaş, kendilerinden şüphe duymadıklarına vurgu yaparak, "Ancak bu yalan siyaseti, iftira siyaseti maalesef muhalefetin kendine siyaset yapma şekli olarak benimsediği bir şey. Ben gerçekten lanetliyorum. Çünkü bu şekilde siyaset yapılmaz. İnsanların namusuyla, şerefiyle bu kadar rahat oynanamaz." ifadelerini kullandı.

Başka bir il nüfusuna kayıtlı isim benzerliği üzerinden bir iftira olduğunu söyleyen Göktaş, "Bunu özellikle hiç teyit etmeden, hiçbir şekilde ne beni aramadan ne de bu T.C'ler birbirine uyuyor mu, uymuyor mu diye bakmadan atılan çok büyük bir yalan var. Yani biz bu çamur siyasetine fırsat vermeyeceğiz, vermemeliyiz de. Sonuna kadar hukuk önünde hesabını vereceklerdir." dedi.

Göktaş, tereddütsüz tutumunu sergilediğini ve iftiranın siyaset tarzı olamayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün suç duyurusunda bulundum ve tazminat davası açtım. Bununla ilgili bütün mücadelemi hukuk önünde vereceğim ve Türk adaletine bu konuda güveniyorum. Kendilerini de istifaya davet ediyorum. Çünkü bu kadar rahat iftira atılmamalı; insanın namusuyla, şerefiyle, ailesine bu kadar kolay dil uzatılmamalı.

Üzüldüğüm bir diğer nokta da şahsın kendisi, Ümit Özlale, daha 10 gün öncesinde kendisi bir isim benzerliğinden benzer bir fondan kurban gittiğini ve 'lütfen işte sonuca bakmadan böyle üzerimize iftira atmayın' diyen birisi. Yani bunu söyleyen birisi nasıl olur da başkasına, başka bir hükümet temsilcisine, bir kadına ailesi üzerinden böyle rahat iftira atabilir? Yazıklar olsun. Bu şekilde bir siyaset anlayışı olamaz. Bu çamur siyasetinden muhalefetin derhal çıkmasına davet ediyorum ve kendisini istifaya davet ediyorum. Sadece bana değil, babamı da itham altına aldı. Dolayısıyla babam da suç duyurusunda bulundu. Kendisi de benzer şekilde dava açtı. Hukuk önünde hesabını verecek."