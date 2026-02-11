AJet Sigara İçen Yolcuyu Kara Listeye Aldı

AJet uçağında gizlice sigara içtiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan yolcu, havayolu şirketince kara listeye alınarak uçuşlardan men edildi.

Alınan bilgiye göre, sivil havacılık kurallarına göre yasak olmasına rağmen sigara yakan içerik üreticisi E.T, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine AJet, yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.

Uçak içerisinde tütün kullandığı gerekçesiyle, E.T'ye 24 bin 681 lira idari para cezası uygulandı.