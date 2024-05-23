AK Parti Ağrı İl Başkanı: Sular sarı sarı akıyor, belediyenin açıklaması yok - Son Dakika
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AK Parti Ağrı İl Başkanı: Sular sarı sarı akıyor, belediyenin açıklaması yok

AK Parti Ağrı İl Başkanı: Sular sarı sarı akıyor, belediyenin açıklaması yok

AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, kentte yaşanan çevre temizliği sıkıntısı ve su sorununa dikkat çekerek, belediyenin beceriksizliğini eleştirdi. Güngör, şebekeden akan suyun renginin değişik olduğunu ve bazen çamurlu aktığını belirtti. Ayrıca, belediyede maaş ödememe probleminin olduğunu ve işten çıkarmaların devam ettiğini ifade etti.

23.05.2024 17:43
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AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, "Birçok insan şebekeden akan suya güvenerek suyu tüketemiyor. Çok bariz bir şekilde suyun rengi değişik. Sular sarı sarı akıyor. Bazen çamurlu akıyor." dedi.

Güngör, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çevre temizliği sıkıntısının yaşandığını söyledi.

Çöplerin yeterince toplanmadığını ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

"Birçok insan şebekeden akan suya güvenerek suyu tüketemiyor. Çok bariz bir şekilde suyun rengi değişik. Sular sarı sarı akıyor. Bazen çamurlu akıyor. AK Parti döneminde Yazıcı Barajı'nın yanında çok güzel arıtma tesisi kuruldu. O tesis modern, sapsağlam ve yerinde duruyor. Bu tesis neden işletilmiyor. Sular neden bu şekilde akıyor. Kocaman soru işaretleri var ve benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla belediyenin bu yönde tatmin edici bir açıklaması yok. (Belediyede) 2 aya yakın bir süredir henüz bir toparlanma olmadı. Yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı bir şehide ben bunu belediyenin başkanlık ve ekibinin beceriksizliğine bağlıyorum."

AK Parti belediyeleri döneminde böyle bir sorun yaşanmadığını lokal problemler olsa bile bunların kısa sürede giderildiğini kaydeden Güngör, "Belediyeden işten çıkarmalar oldu ve işten çıkarmaların devam edeceği noktasında duyumlar aldık." dedi.

Güngör, işten çıkarılanların partilerinden olduğunu dile getirdi.

Belediyede ulaşım sıkıntısının da yaşandığını söyleyen Güngör, "Belediyede maaş ödememe veya ödeyememe probleminin olduğunu duyuyoruz. Ağrı Belediyesi çok az borçla devredilen bir belediye, ciddi bir borcu yok. Ağrı Belediyesi ile Patnos Belediyesini karşılaştırdığımızda Patnos'un 400 milyon lira borcunun olduğu ve çalışabilecek kayda değer bir aracının olmadığı da ortadadır. Bütün bu gerçekliğe rağmen Ağrı Belediyesinde daha maaş ödenemiyorsa ve bu noktaya gelmişse durum vahim demektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orhan Güngör, AK Parti, Ağrı, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Ağrı İl Başkanı: Sular sarı sarı akıyor, belediyenin açıklaması yok - Son Dakika

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