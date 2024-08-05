AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Bülbülan Yaylası'nı ziyaret etti

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AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, yaylada ziyarette bulundu.

Koç, Ardahan ile Artvin arasındaki 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'nı ziyaretinde, yaylacılarla bir süre sohbet etti.

Yaylanın bu sezon çok hareketli olduğunu belirten Koç, "AK Parti iktidarlarının her döneminde olduğu gibi bugün de sizlerin yayındayız. Şehir, ilçe, belde, köy ve yayla demeden her noktaya gidiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gitmediğimiz ev çalmadığımız kapı kalmayacak. Biz de bu anlayışlarla çalışıyor, sizlere hizmet getirmenin gayretini gösteriyoruz. Yaylalarımızın sorunlarını biliyor, söz konusu sorunları yerinde tespit için yollardayız." dedi.